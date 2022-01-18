Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2. bölümünde yer alan 7 maddesi daha kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 23:00
Yazdır
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda teklifin kabul edilen maddelerine göre, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na, "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı madde eklenecek.

Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021'den önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlükten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021'de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021'de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021'den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021'e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak, yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayıyla devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu İhale Kanunu'ndan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021'den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilecek.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TL vadeli mevduat ve katılma hesapları

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi talep edebilecek. Merkez Bankası veya bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olacak. Veri ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte söz konusu kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

KAPAT [X]

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Gelir ve aylık ödemesi asgari 2500 lira olacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Düzenlemeyle girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanacak.

Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

Kurumlar vergisi oranı yüzde 19

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olacak.

Teklifle, 375 sayılı KHK'da değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin yürürlüğü içeren son maddesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylama işlemine geçmeden önce birleşime ara verdi.

Adan, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Komisyonda kabul edildi
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'gazeteciliğin dijital dönüşümünü' ele aldı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'gazeteciliğin dijital dönüşümünü' ele aldı

Bu Habere Tepkiniz

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi
Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi
Bolu'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri