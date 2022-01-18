Metrobüs arıza yaptı, yolcular metrobüs güzergahında yürüdü
Bayrampaşa'da metrobüsün arıza yapması nedeniyle yolcular, güzergahta yürüyerek başka bir metrobüse bindi. Arıza yapan metrobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 19:44
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs Bayrampaşa - Maltepe durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüsten inerek güzergahta yürüyüp başka bir metrobüse aktarılırken, arıza nedeniyle duraklarda da yoğunluk yaşandı. Arızalanan Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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