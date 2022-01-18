Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
-(Sırbistan-Türkiye arasındaki) Hedefimiz ticaret hacminde 5 milyar doları yakalamaktır.
-(İsrail Cumhurbaşkanı) Yitzak Hertzog Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız