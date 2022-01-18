BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, yangının patlama neticesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın nedeninin araştırıldığını anlatan Coşkun, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Petrol akımı kesildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangının etkisi de azalmaya başladı. Boruda petrol olduğu için yangın kontrollü şekilde sürüyor. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede yangını söndürecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

- BOTAŞ, valilik ve belediye açıklamaları

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın hemen ardından BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanalarının kapatıldığı belirtildi.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ acil müdahale ekipleri ve ilgili birimler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Herhangi bir can kaybı bulunmadığı ve yangın mahallinin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde BOTAŞ Petrol Hattı'nda yaşanan patlamanın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ekip ve itfaiye aracı sevk edildiğini kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Güngör, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Narlı BOTAŞ Petrol Hattında meydana gelen yangının söndürülmesine İtfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun."

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada da 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle patlama olduğunu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatılarak, "BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri ve ilgili birimler müdahale etmektedir." ifadelerine yer verildi.