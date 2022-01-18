Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı şiddetli tipi nedeni ile trafik tamamen kapandı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlanma çalışması yapıyor.



Edinilen bilgiye göre, Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeni ile zaman zaman tırların geçişine izin verilmedi. Saat 16.00'da etkisini yitiren kar yağışının ardından tırların geçişine yeniden izin verildi. Akşam saatlerinde saat 19.00 civarında yeniden başlayan kar yağışı bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışının yanı sıra şiddetli tipiye bıraktı. Akseki- Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede bir çok araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, Akseki Bölge trafik ekipleri araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.