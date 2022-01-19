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Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın

Yeni yılla birlikte yüzde 40-60 civarında yükselen site aidatları yönetimler ile konut sahiplerini karşı karşıya getirdi. Kira bedelleriyle yarışan ve salgın nedeniyle havuz, spor salonu gibi ortak alanları kullanamayan site sakinleri, aidatların yüzde 60'a kadar artmasına tepki gösterdi. Yöneticiler, enflasyon, elektrik, doğal gaz fiyatlarındaki artışın aidatlara yansıdığını söylerken, uzmanlar, site aidatlarının kiraya geçemeyeceğini, fiyat sorunu yaşamamak için genel kurullara katılımın önemli olduğuna vurgu yaptı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 19 Ocak 2022 07:40
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Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın

İstanbul'da kira bedelleriyle yarışan site aidatlarına yeni yılla yüzde 60'a kadar zam gelmesi site sakinleri ile yöneticileri karşı karşıya getirdi. Kovid-19 nedeniyle havuz, spor salonu gibi birçok ortak alanı kullanmayan site sakinleri yükselen aidatlara tepki gösterirken, uzmanlar, site genel kurullarına katılarak söz sahibi olmanın bedellerin seyrinde önemli olduğuna dikkat çekti.

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlendiğini söyledi.

ÜST SINIR YOK

Kat maliklerinin, kapıcı, bahçıvan ve bekçi giderleri ile ortak tesislerin işletme giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılması gerektiğini açıklayan Akipek, kanun uyarınca, kat maliklerinin bu giderleri ödemekten kaçınamayacağına işaret etti.

Akipek, şunları söyledi: "Her yıl sonu veya başında yapılan kat malikleri olağan kurulunda bir yıl için ödenecek miktar tespit edilir. Bu miktarın belirlenmesinde bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir. Aidat, apartmanın elektrik, su gibi genel giderleri ile varsa çalışan personelin maaşları ve diğer ödemelerini, sigorta primlerini, genel temizlik ve bakım giderlerini, eğer merkezi sistem ısınma varsa, ısınmaya ilişkin doğal gaz giderlerini kapsar."

KATILIM SAĞLAYIN

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da site sakinlerinin aidat sıkıntısı yaşamamak için genel kurullara katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Aidatların, site yönetimleri tarafından değil, genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çeken Sağır, buraya katılan site sakinlerinin, aidat artışının nereden kaynaklandığını öğrenebileceğini, kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini bildirdi.

Aidat artışlarının personel sayısı, sitedeki bağımsız bölüm sayısı, kapalı otopark, asansör, spor salonu ve havuz gibi etkenlere göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Yahya Sağır, şöyle devam etti: "Site aidatlarının yüzde 80'ini personel gideri oluşturuyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, enflasyon, elektrik, doğal gaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlar aidatlara yansıdı. Maliyet artışları nedeniyle aidatlarda geçen yıla göre yüzde 40-60 artış var."

Dava açma hakkı var

  • Genel kurula katılmayan konut sahipleri için itiraz süreci olduğunu ve ayrıca dava açma hakları bulunduğunu aktaran Yahya Sağır, buna karşın davanın kaybedilmesi halinde aidatın faiziyle birlikte tahsil edileceğini söyledi. Sağır, maliyetleri, yüzde 18 KDV ve posta maliyetlerinin de artırdığını sözlerine ekledi.

'Maliyet' gerekçesi

Maliyetleri düşününce aidat artışlarının fahiş olmadığına dikkati çeken Yahya Sağır, "Mesela son genel kurullarda geçen yıl 470 lira olan aidat 625 liraya, 650 lira olan başka bir aidat 800 liraya çıktı. Bağdat Caddesi'nde kira bedeli 13 bin lira olan bir sitenin aidatı 500 lira. Aidat zaten kirayı geçemez. Piyasadaki maliyet artışları ortada. Kur düşüşü maliyetleri düşürmedi" dedi.

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