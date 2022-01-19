Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz

Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Gaziantep'te kar nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu: 2 bin kişi kurtarıldı
Gaziantep'te kar nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu: 2 bin kişi kurtarıldı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Kabinenin gündemi Omicron
Kabinenin gündemi Omicron
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz

Türk oyun sektörü, 2022 yılına da hızlı girdi. 255 milyon dolarlık yeni yatırım almayı başaran Dream Games, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Spyke Games ise 55 milyon dolar yatırım almayı başardı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 19 Ocak 2022 08:06
Yazdır
Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz

Küresel oyun pazarı her geçen yıl hızla büyürken, özellikle mobil pazarda pek çok girişim, aldığı yatırımlarla milyarlarca dolarlık büyüklüğe kısa sürede ulaşabiliyor. Türkiye 500'ü aşkın bağımsız geliştirme stüdyosu ile, oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda pek çok yerli oyun şirketi aldığı önemli yatırımla değerini katlarken, 2022 yılına da yatırım anlamında hızlı bir giriş yapıldı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin üçüncü 'unicorn'u unvanının sahibi olan Dream Games, son olarak 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı ve 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

6 AYDA DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

İstanbul'da 2019 yılında kurulan şirket, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım alırken, son altı ayda değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı.

Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK 10 MOBİL OYUNDAN BİRİ OLDU

Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı. Şirket, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor.

İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022'de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor. Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures'ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti.

Türkiye merkez haline geliyor

Spyke Games Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rina Onur Şirinoğlu, alınan yatırımla birlikte şirketteki tüm departmanların ikiye katlanacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun sektörünün her geçen gün büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Spyke Games'in 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını aktaran Varank, bunun Türkiye'nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi için gurur verici olduğunu vurguladı. Yatırımcı Griffin Gaming Partners'in Genel Müdürü Phil Sanderson da "Türkiye, girişimler için merkezi bir yer haline geliyor" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Mersin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı
Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Enerji krizi nükleeri yükseltiyor
Enerji krizi nükleeri yükseltiyor
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı

Bu Habere Tepkiniz

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor

Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri