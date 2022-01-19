Hakimden çarpıcı maganda kararı! Birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın

Olay İstanbul Maltepe'de geçen Ekim ayında yaşandı. Enes A. ağabeyinin en mutlu günlerinden biri olan düğününe gitti. Dolayısıyla düğün sahibi vasfına da sahipti. Düğünlerde yapılan en büyük hatalardan birini yaptı. Kurusıkı tabancasıyla sağa sola sözde sevinç ateşleri açtı. Yaptığı magandalığa düğünde konuk olarak bulunan bir kadın tepki gösterdi. "Çocuğum korkuyor yapmayın" dedi.

HEM DÜĞÜN MAGANDASI, HEM KADINA ŞİDDET ŞÜPHELİSİ

Kadının olağan tepkisine, düğündekilerin, dahası çocuğun korkusuna aldırış etmeyen Enes A. ateş etmeye devam edince kadın tekrar tepki gösterdi. O maganda eylemine son verip özür dilemek yerine üzerine bir de kadını darp etti. Düğünde başlayan güzel dakikalar, adliyede sonlandı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Enes A. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK SAVUNMA

Hakimlikte ifade veren Enes A., ağabeyinin düğünü olduğunu ve düğünde değil de düğün çıkışı dışarıda havaya ateş ettiğini söyledi. Düğünde konuk olarak bulunan kadınla konuşmasını da anlatan Enes A., "Çocuğunun korktuğunu ve yapmamamı söyledi. Ben de özür dileyip zaten gidiyoruz dedim.

Bana hakaret etti ve aramızda tartışma çıktı" dedi. Suçsuz olduğunu öne sürerek darp iddiasını da reddetti. Avukatı da benzer garip bir savunmaya imza atarak, "Ağabeyinin sebebiyle kurusıkı tabancayla ateş etmiştir" dedi. Asıl karşı tarafın müvekkilini darp etmeye çalıştığını iddia etti.

HAKİMLİKTEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Düğün magandasının ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın diye ders niteliğinde bir karara imza attı. Şüphelinin 'basit yaralama' suçunu işlediğine dair deliller ve görüntülerin olduğunu belirterek, "görüntülerde şüphelinin ruhsatsız silahla havaya ateş ettiğinin görüldü.

Somut delillerin bulunduğu ve delilleri karartma ihtimali bulunması, şüphelinin kaçma şüphesi taşıması olduğu anlaşıldı" dedi. Tutuklanmasına karar verdi. Düğünde başlayan süreç cezaevinde son buldu.

ARZU KAYA