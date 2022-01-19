Boru hattında yaşanan patlama petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir

BOTAŞ'ın açıklamasına göre yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada 19:30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle bir patlamanın yaşandığı, bu yüzden yangının ortaya çıktığı belirtildi.

Bloomberg ise yaşanan bu patlamanın halihazırda büyük bir baskı altında olan petrol piyasasını zorlayabileceğini belirtti.

Aynı zamanda bu haberin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

Bloomberg'e göre ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı Asya piyasalarının erken fiyatlamalarında yüzde 1,8 yükseldi.

BOTAŞ, patlamanın ardından boru hattını petrol geçişine kapatmıştı.

Boru hattının ne zaman işlemeye devam edeceğinin bilinmediğini aktaran Bloomberg, geçen yıl bu boru hattından günde 450 bin varil petrolün geçtiğini hatırlatarak Irak'tan Avrupa'ya taşınan petrol açısından bu hattın önemli olduğunu vurguladı.

Brent petrol fiyatları dün son yedi yılın zirvesine çıkmıştı.

Yemen'de Husilerin OPEC'in en büyük üçüncü üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi yakınlarında patlamaya neden olan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmesi fiyatları yukarı göndermişti.

Karayolu çıkan yangının ardından kapandı

BOTAŞ; BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ve güvenlik birimlerinin çalışmalarının sonucu yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu yangının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler karayoluna da sıçramıştı.