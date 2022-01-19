TOGG video paylaştı fabrika inşaatında büyük değişim
Türkiye'nin Otomobili TOGG'da fabrika inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Togg'un sosyal medya hesabından son duruma ilişkin görüntüler paylaşıldı. Fabrikadaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ocak 2022 09:37
TOGG'un Gemlik tesislerinde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Yakın zamanda bitmesi planlanan tesislerdeki son durumu TOGG, resmi Twitter hesabından video ile paylaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız