Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro bugün kaç TL? 19 Ocak 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, dolar ve euro satış güncel fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5860
|13,5880
|13,5480
|13,5490
|Avro
|15,4530
|15,4550
|15,3730
|15,3740
|Sterlin
|18,3860
|18,4920
|18,4170
|18,5090
|İsviçre Frangı
|14,8570
|14,8590
|14,7470
|14,8190
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5580
|13,6180
|13,5180
|13,5980
|Avro
|15,4150
|15,4850
|15,3330
|15,4130
|Sterlin
|18,3920
|18,5920
|18,3570
|18,5670