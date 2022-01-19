Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam

Gaziantep'te bir süre önce başlayan şiddetli kar yağışı Nurdağı mevkiisinde binlerce vatandaşın mahsur kalmasına sebebiyet verdi. Bazı vatandaşlar neredeyse 15 saat arabalarının içerisinde mahsur kalırken, bazı vatandaşlar ise yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine sığınabildi. Yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, Tesislere kendilerini zor atarken işletmenin fiyat politikası ise sosyal medyada gündem oldu. Tesislere sığınan vatandaşlar, işletmenin çayı 2 TL'den 4 TL'ye, yemekleri de aynı oranda yükselttiğini ifade etti.

Twitter kullanıcıları şunları ifade etti:

Dun gece bu tesiste cay 2 TL idi şuan 4 TL fiyat artışı ayni şekilde yemeklerde de var. Insanımız zor durumda olup perişan olan insanimizi kazıklamayı çok seviyor!

Bu dünyanın en alçak hareketidir. Dünyanın en gereksiz milleti biziz.. Hiç demeyelim şöyleyiz böyleyiz diye.. Zor zamanlarda sürekli fırsatçılık yapmakta üstümüze yoktur. İnsan değiller.!!. Geçmiş olsun efendim.

Her mağduriyette olduğu gibi insanımız burada da mağdur olanın tepesine binerek ahlaksızlık seviyesini zirvede tutmayı başardı desenize. Kendim dahil bu memleketin insan profilinden ümidimi kestim. Vicdansız adam bari bu gece çayları ikram olarak verin.