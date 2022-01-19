Osmaniye'de yolda mahsur kalanlara akaryakıt desteği
Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yiyecek, içecek ve akaryakıt desteğinde bulunuldu, 440 kişi misafirhanelere yerleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 17:40
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtti.
Ekiplerin kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade eden Yılmaz, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapanması nedeniyle yolda mahsur kalanlar olduğunu söyledi.
Yolda mahsur kalanları ziyaret ettiklerini aktaran Yılmaz, 440 kişinin kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, ayrıca yiyecek, içecek ve yakıt desteğinde bulunduklarını aktardı.
Yılmaz, kar yağışının etkisini yitirdiği kentte Karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.