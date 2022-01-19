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Trabzon'da doktoru darbeden kişi tutuklandı

Trabzon'da muayene olmak için geldiği hastanede doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı, suçu üstlenen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 15:37
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Dün akşam saatlerinde Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne gelen bir kişi, randevusu olmadan muayene olmak istedi.

Görevlilerin uyarısına aldırış etmeyen kişi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Mahmut Günay ile tartıştı. Yaşanan arbedede doktorun elindeki bir parmağında kırık oluştu.

Şikayet üzerine polis, olayı üstlenen S.B'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve olayı S.B'nin gerçekleştirmediğini tespit eden polis, şüpheli olarak belirlediği A.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ. "kasten yaralama ve hakaret", S.B. ise "suçu üstlenme" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından A.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Toplum 3 hafta süreyle bir hekimimizden istifade edemeyecek"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Süleyman Türedi ile birlikte darbedilen doktor Mahmut Günay'le görüştü.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaşananlar sonucunda doktorun bir süre hizmet veremeyeceğini ifade eden Usta, "Bu olay sonucunda kaybeden sadece hekimimiz, sadece sağlık camiası olmuyor. Toplum 3 hafta süreyle bir hekimimizden istifade edemeyecek. Hepimiz kaybediyoruz aslında. Kişi zaten haksız. Bu tür olayların olmamasını arzu ediyoruz." dedi.

Olayın ardından saldırganın araç plakasından tespit edildiğine dikkati çeken Usta, titizlik ve özveriyle çalışma yürüten emniyet ve başsavcılığa teşekkür etti.

Usta, olayın ardından bilgi verdikleri andan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreci anbean takip ettiğini ve kendilerine destek verdiğini söyledi.

- Doktor Mahmut Günay: "Kapıyı kapatarak, beni içeriye kapatmaya çalıştı"

Doktor Günay da poliklinik mesaisinin bittiği saatte muayene olmak isteyen kişinin, hem poliklinik mesaisinin bittiği hem de randevusu olmadığı için muayene olamayacağı anlatılmasına rağmen ısrar ettiğini ve olay çıkardığını söyledi.

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Yaşadıklarını anlatan Günay, "Olay öncelikli olarak poliklinik kapısının girişinde yaşandı. Kapıyı kapatarak, beni içeriye kapatmaya çalıştı. Ben şüpheli hareketlerinden uyanarak kişiyi ittim, dışarı çıktım. Bunun üzerine koridorda bir arbede yaşandı. Sağ el dördüncü parmağımda bir bağ yaralanması oldu. Arbede esnasında oluştuğunu sonradan fark ettik. 6 haftalık bir tedavi planlanıyor. 3 hafta kadar ameliyat yapamayacağımız öngörülüyor. Şahsı tanımıyoruz, ilk defa gördük." ifadelerini kullandı.

Günay, sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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