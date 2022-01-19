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EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

EGO Genel Müdürlüğüne otobüs şoförü hizmeti sağlayan BUGSAŞ, 2 bin 205 uyuşturucu ve uyarıcı madde test hizmeti alım ihalesi yapacak- BUGSAŞ'ın şoförlere uyguladığı ve 1 haftalık durumu gösteren kan ve idrar tahlili kitleri için değil "saç örneğinden 6 aylık uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını gösteren" kitler alınacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 11:24
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EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehir içi ulaşımda hizmet sağlayan otobüs şoförlerinin son 6 ay içerisindeki uyuşturucu madde kullanım durumlarını tespit etmek amacıyla test hizmeti alımı yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, EGO Genel Müdürlüğüne otobüs şoförü hizmeti sağlayan Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Tic. AŞ (BUGSAŞ), 2 bin 205 uyuşturucu ve uyarıcı madde test hizmeti alımı için ihale düzenleyecek.

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Konferans Salonu'nda 10 Şubat Perşembe günü 14.00'te yapılacak "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde ve Kötüye Kullanılan İlaçlar Analizi Hizmet Alım İşi" ihalesine sadece yerli firmalar başvurabilecek.

BUGSAŞ tarafından daha önce, sürücülere idrar ve kan tahlilinden yapılan testlerle son 1 haftalık durumlarına ilişkin sonuç alınabilirken, ihale sonrasında alınacak hizmetle ilk defa "saç örneği"nden yapılacak testlerle şoförlerin son 6 ay içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıp kullanmadıkları tespit edilebilecek.

Yüklenici firmanın, numune alımından sonucun idareye bildirilmesine kadar bütün süreçten sorumlu tutulduğu ihaleye yönelik teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beştepe Mahallesi Mevlana Bulvarı 82 numaradaki AŞTİ İşletme Binasındaki evrak servisi adresine elden teslim edilebilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan dokümanlar içerisindeki idari şartnameden ulaşılabilecek.

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