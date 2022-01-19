Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 11:26
Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak'ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı.
Taksi ve Şenocak'ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak'ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız