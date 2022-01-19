Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan yarıyıl tatili uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron'un çok hızlı bulaşmasından dolayı test sistemlerinde tıkanıklığa yol açacağının öngörüldüğünü ve bunun Bilim Kurulu'nda gündeme getirildiğini söyledi. "PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart. Sağlık Bakanlığı'nın buna yönelik bir planı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastanelerdeki Omicron'a bağlı yoğunluğun artmaya başladığına işaret ederek Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'un Omicron'un ilk görüldüğü yer olduğunu söyleyerek "İlk önce sağlık çalışanlarından aslında bunu gördük, aşılı olan sağlık çalışanları hastalığı hafif geçirmekte birlikte gene de hastalandılar ve sonuçta belli kliniklerde iş yükü çok arttı onlar evde kalmak zorunda kaldıkları için. İnanılmaz fazla sayıda hasta başvuruları oldu, test sıkıntısı yaşandı, çok uzun süre test sonucu bekler hale geldi insanlar. Şu anda da yatan hasta sayısında artışlar görüyoruz. Yeni servisler açmamız gerekiyor. Yatan hastalar genellikle yine yaşlı, komorbiditesi (altta yatan hastalığı) olan riskli kesim ama 40'lı 50'li yaşlarında olan genç hastalarımız da var. Bunlar da genellikle ya aşısız, ya da eksik aşılı" dedi.