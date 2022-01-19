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BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

MEB: Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ocak 2022 12:33
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BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde gerekli işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.

"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Kontenjanları"nı indirmek için tıklayınız.

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