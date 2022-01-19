Doktoru darbedip hakaret eden sanığa para cezası verildi

Motorin zammı sonrası benzine de zam
Motorin zammı sonrası benzine de zam
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Kabinenin gündemi Omicron
Kabinenin gündemi Omicron
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doktoru darbedip hakaret eden sanığa para cezası verildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, aile sağlığı merkezindeki tartıştığı doktora hakaret edip darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık "sağlık çalışanı kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 12:40
Yazdır
Doktoru darbedip hakaret eden sanığa para cezası verildi

Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Velit Ç. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ergör, olay günü kayınvalidesi ve kayınpederine Kovid-19 aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gittiklerini belirterek, "Kayınpederimin alzaymır hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatini hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemleri ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi ve 'Bekleyeceksiniz kardeşim' dedi. 'Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin.' dedim. O esnada müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim." şeklinde savunma yaptı.

Arbedeyi müştekinin başlattığını savunan Ergör, kayınpederi ve kayınvalidesinin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığı için kendine hakim olamadığını, bu nedenle vurduğunu kaydetti.

Sanık Ergör, doktorlara saygılı olduğunu ve huzurda müştekiden özür dilediğini belirterek, "Pişmanım, baştan söylemiş olduğum şeyi gönülden tekrar ediyorum. Velit Bey'den ve sağlık çalışanlarından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Velit Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu, olay günü odasında otururken bir kişinin yüksek sesle hemşireye hakaret ettiğini duyduğunu ve dışarı çıkarak bu kişiyi sakinleştirmeye çalıştığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Ergör'ü müştekiye yönelik "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 300 gün adli para cezasına çarptırarak, sanığın eylemini sağlık çalışanına karşı gerçekleştirdiğinden "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu"na göre cezasını yarı oranda artırarak 450 güne çıkardı.

Sanığın duruşmalarındaki iyi halini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 375 adli güne indirerek, günlüğü 30 liradan 11 bin 250 liraya çevirdi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Ergör'ün "hakaret" suçunu işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil olmadığından beraatine hükmetti.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avcılar'da müşteki Velit Ç'nin aile sağlığı merkezinde hekim olarak görev yaptığı, sanık Mehmet Saib Ergör'ün yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için 31 Aralık 2021'de müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği ve burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı kaydedildi.

Sanık Ergör'ün kendisini uyaran müşteki doktora hakaret ederek 'Nasıl sisteminiz var?' dediği, tartışmanın devamında sanığın doktorun üzerine yürüdüğü aktarılan iddianamede, sanığın müştekiye 6 kez baş bölgesine yumruk attığı yer aldı.

İddianamede, sanık Mehmet Saib Ergör'ün "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İbrahim Kalın duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
İbrahim Kalın duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Önce çaldı sonra not bırakıp kaçtı
Önce çaldı sonra not bırakıp kaçtı
Bebeğini boğan futbolcu: Bedel ödemek için 'onu boğdum' ifadesi verdim
Bebeğini boğan futbolcu: Bedel ödemek için 'onu boğdum' ifadesi verdim
14 yaşındaki çocuğa selfie çekerken 5 köpek saldırdı
14 yaşındaki çocuğa selfie çekerken 5 köpek saldırdı
Mersin'de cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Mersin'de cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı
Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı

Bu Habere Tepkiniz

Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor

Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açtıracaklar için soru-cevap yayımladı. Tüm ayrıntılarıyla Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açıklandı.