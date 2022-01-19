EYT'lilerde hangi adımlar atılacak...İşte atılacak 5 adım

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) konusuna getirilecek çözüm merakla beklenirken, hükümetten beklenen müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız" diye konuştu.

A Haber'de EYT'liler ile ilgili merak edilen noktaları açıklayan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem EYT düzenlemesi için atılacak adımları aktardı. İşte EYT düzenlemeleri için atılacak adımlar...

KAPSAMIN BELİRLENMESİ:

Tarif yapılacak, bu tarifin sonunda kimler EYT kanunu kapsamına girer diye böylelikle sayı ortaya çıkacak. 5 milyon diyen var 10 milyon diyen var....Öncelikle bunun tespit edilmesi gerekiyor kimler hak sahibi olacak diye.

KİMLER EYT'Lİ GRUP?

9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olmuş, kadınsa 20 yılı erkekse 25 yılı tamamlamış. Belli bir prim günü tamamlamamış ama yaş şartına takılmış grup.

EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ:

Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerektiğini belirten Faruk Erdem, 'Bu da önemli aşama bununda üzerine çalışılması lazım. Nasıl emekli edeceksiniz? daha önce Bağ-Kur'lu olmuş biri sonra SSK'lı olmuş hangi kurumdan emekli edeceksiniz? kaç yaşında emekli edeceksiniz? gibi formüller var. Bunların da tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

Yaşa takılanların sayısı ile ilgili rakamlar ortaya atılsa da kesin bir rakam yok. Ama farklı kurumdan sigortalı olduğu bir yapının olması çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor.

İşin mali boyutuna da dikkat çeken Faruk Erdem şunları ifade etti:

'Neticede maaş verilecek. Dolayısıyla mali boyun tespiti ve kaynak bulunması önemli. Kimler emekli edilecekse onlara ne kadar maaş bağlanacak? Hangi kurumdan emekliyse o kurumdan mı maaş bağlanacak?

Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak... Bu aşamada uygulama ile ilgili kısımların tespit edilmesi gerekiyor.

Örneğin; 9 eylül öncesinde olanlar emekli edilecek denecek . Belki kişi emekli olmak istemiyor. Belki memur emekli olmak istemiyor. Burada resen emeklilik mi olacak? Bize mi sorulacak? Kimler isteyecek. Bu soruların tespiti lazım. Bütün aşamalar tamamlandıktan sonra yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Burada bir tasarı hazırlanacak Meclise gelecek. Meclis'te belki buna ilaveler, çıkartmalar yapılıp. Son haline gelecek. Sonra yasalaşacak.