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Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Patlama anının güvenlik kamerası kaydı Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Ocak 2022 13:44
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki yangına neden olduğu değerlendirilen elektrik direğinin devrilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinin ardından alevler yükseliyor.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü, itfaiye ve güvenlik birimlerince yangına müdahale edilmişti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valiliği, BOTAŞ petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü akşam saatlerinde Irak-Türkiye ham petrol boru hattının 511. kilometresinde yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

BOTAŞ acil müdahale ekipleri başta olmak üzere olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede tamamen söndürdüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda ilk bulgulara göre bir görgü şahidinin İlçe Jandarma Komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekte olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

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