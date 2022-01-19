Mardin'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 S 0292 plakalı minibüs, Koşuyolu ve Yenilmez Mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Kazada, yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.