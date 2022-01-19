Mardin'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Mardin'in Savur ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 14:13
Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 S 0292 plakalı minibüs, Koşuyolu ve Yenilmez Mahalleleri arasındaki yolda devrildi.
Kazada, yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız