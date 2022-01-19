Niğde'de doktor Akçay'ı darbeden zanlı tutuklandı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji Uzmanı Halil İbrahim Akçay'ı darbeden kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 23:19
Nöroloji Uzmanı Halil İbrahim Akçay'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.F. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün, randevu saatinden önce nöroloji polikliniğe gelen M.F.doktor Akçay'a yumruk atarak, eşyalara zarar vermişti. Poliklinikteki masanın üzerinde duran bilgisayar ve diğer cihazlara da zarar veren M.F. polis ekibince gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız