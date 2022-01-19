Kabine toplandı: Gündem Omicron
Kabine toplandı: Gündem Omicron
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Yedi ilde kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi
Yedi ilde kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
Olumsuz hava koşulları nedeniyle zincirleme kazada ölü sayısı arttı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle zincirleme kazada ölü sayısı arttı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Motorin zammı sonrası benzine de zam
Motorin zammı sonrası benzine de zam
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Gaziantep'te yapılan ihbarlar neticesinde ise 11 olaya müdahale edilerek, karda mahsur kalan 4'ü hamile 48 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 16:16
Yazdır
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

Kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde yaşanan olumsuzluklara jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri müdahale etti. AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Türk Kızılay tarafından yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerdeki 13 farklı noktada 102 personel/gönüllü ve 34 araç ile beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur" denildi.

"Bolu D-100 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır"

Bolu'da yaşanan yol kapanma sorununun giderildiği belirtilen açıklamada, "Bolu il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucu il genelinde 373 köy yolu kapanmış olup, yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bolu-Anadolu Otobanı İstanbul istikameti ulaşıma açılmış olup, Ankara istikametinde yol açma çalışmaları devam etmektedir. Bolu D-100 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Sakarya AFAD'dan bir ekip yürütülen çalışmalara destek vermek üzere olay bölgesine sevk edilmiştir. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekiplerimiz vatandaşlarımıza gıda yardımı ulaştırmak için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır"

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 4 hamile kadının hastaneye yetiştirildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Gaziantep il genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucunda Nizip karayolu ve Nurdağı otoyol kısmı trafiğe kapanmış olup, bölgedeki çalışmalar devam etmektedir. 112 ambulansı tarafından alındıktan sonra araçta mahsur kalan yeni doğan bebek bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık kuruluşuna ulaştırılmıştır. Osmaniye ve Hatay'dan 1'er adet 8x8 amfibik araç Gaziantep'te görevlendirilmiştir. Nurdağı-Adana karayolunun bir şeridi ulaşıma açılmıştır. Yapılan ihbarlar neticesinde 11 olaya müdahale edilmiş, 4'ü hamile 48 vatandaşımız kurtarılmıştır. Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Islahiye yolunda yolda mahsur kalan ambulanstaki hasta 8x8 ambifik araca alınarak hastaneye sevk edilmektedir. Nurdağı-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlar için akaryakıt ve paket gıda takviyesi yapılmaya devam edilmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Yavuzeli-Araban, Narlı-Gaziantep, Gaziantep-Kilis, Elbeyli-Kilis, Sazgın-Elbeyli, Nurdağı-Gaziantep-Nizip Otoyolu ulaşıma kapalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hava aracıyla Nurdağı bölgesine havadan kumanya sevkinin sağlanması için koordinasyon çalışmaları yerine getirilmektedir. Hatay AFAD İl Müdürlüğü tarafından etkilenen bölgede mahsur kalan araçlara yakıt desteği sağlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır."

AFAD tarafından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı sonucunda Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği, Arapgir-Kemaliye yollarının kapalı olduğu, Malatya-Darende, Malatya-Hekimhan karayollarında ise tipi nedeniyle trafiğin zaman zaman aksadığı belirtildi. Ekiplerin bu noktalarda durmaksızın çalıştığının altı çizildi.

Kahramanmaraş'ta da son durumun paylaşıldığı açıklamada, "Meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde ise tüm köy yolları kapalıdır. Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Artvin'de kapalı olan köy yolları için çalışmalar devam ediyor

Artvin'de yaşanan kar yağışı sonrası bazı köy yollarının kapandığı ve yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen kar yağışı nedeniyle Borçka-Camili yolu ulaşıma kapalıdır. İl merkezine bağlı 10, Şavşat ilçesine bağlı 29, Ardanuç ilçesine bağlı 16, Borçka ilçesine bağlı 13, Arhavi ilçesine bağlı 3, Murgul ilçesine bağlı 3 ve Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup, yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Yapılan çalışmaların yanısıra Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da da kar yağışı ile mücadele için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya destek veren Ali Babacan tepki
Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya destek veren Ali Babacan tepki
Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 araç var, çalışma sürüyor
Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 araç var, çalışma sürüyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Trabzon'da doktoru darbeden kişi tutuklandı
Trabzon'da doktoru darbeden kişi tutuklandı
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açtıracaklar için soru-cevap yayımladı. Tüm ayrıntılarıyla Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açıklandı.