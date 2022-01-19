Bakan Bilgin'den SMA hastalarına ilaç açıklaması

- Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir"

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir. Vedat Bilgin (@vedatbilgn) January 19, 2022