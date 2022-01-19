Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya destek veren Ali Babacan tepki

Cübbeli Ahmet Hoca, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının sözünde geçirdiği "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Sezen Aksu'ya sahip çıkanlara tepki gösterdi. Ali Babacan'a da ateş püsküren Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabı Twetter'dan yaptığı paylaşımında, "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakareti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok manidardır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!" ifadelerini kullandı. Cübbeli Ali Babacan'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.