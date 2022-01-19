2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde iki öğrenciyi darbettiği ileri sürülen okul müdürü hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık A.K'nin Sahrayıcedit Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun müdürü olarak görev yaptığı anlatıldı.

A.K'nin, 23 Aralık 2021'de odasında oturduğu sırada kapısının birkaç kez okulda öğrenim gören çocuklar tarafından çalındığı, sanığın anlatımına göre de tekmelendiği kaydedilen iddianamede, sanığın sinirle odasından dışarıya çıktığında ise kapı önünde mağdur öğrenciler F.B. ile A.Ş'yi gördüğü aktarıldı.

İddianamede, sanığın bunun üzerine mağdur çocukların kulağından tutmak suretiyle odasına götürdüğü ve burada dövmeye başladığı belirtildi.