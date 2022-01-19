AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin konuşan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, 'Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği ve 4-5 gün etkili olacağı tahmin ediliyor' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.
AKOM verilerine göre, cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili konuşan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" dedi.
"Bu seferki kuvvetli olacak"