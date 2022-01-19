FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonunda FETÖ mensupları tarafından cep telefon verilerinin geri getirilemez şekilde silinmesine imkan sağlayan Colornote isimli programın yüklü olduğu, örgüt içerisinde "Sabri" kod adıyla askeri lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet yürütmesi hususları dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık S.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Örgütsel programları telefonuma yüklemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.