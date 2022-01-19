Hastaya evde Belediye Başkanı müdahale etti

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç, yaşlı hasta kadın hastaneye gitmeden önce kendisi kontrolünü yaptı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar hayatı olumsuz etkiliyor. Adıyaman Ulu Cami Mahallesi 826. Sokakta bulunan Fatma T. isimli yaşlı kadın için yakınları ambulans çağırdı. Evin bulunduğu yere kadar ilerleyemeyen ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak hastaya ulaştı. Tansiyonu ölçülen yaşlı kadının hastaneye götürülmesi için ambulansın ilerleyebilmesi gerektiği belirtildi.

Aynı mahallede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kalp ve tansiyon hastası olan kadının hastalığı ile ilgili bilgiler alarak, kontrollerini yaptı.

Daha sonra hasta ambulansa ulaştırılarak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.