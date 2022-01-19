İki üniversitede eğitime kar engeli

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 20 Ocak Perşembe gün ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

Gaziantep Üniversitesinde eğitime kar engeli

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti. Açıklamada, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız