İki üniversitede eğitime kar engeli
Gaziantep ve Fırat Üniversiteleri etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 20:12
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 20 Ocak Perşembe gün ara verildiği belirtildi.
Üniversite bünyesinde görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.
Gaziantep Üniversitesinde eğitime kar engeli