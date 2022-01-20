Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Selçuk E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, zanlı suçüstü yakalanmıştı.

Danışmanı 'rüşvet' alırken yakalanan Başkandan açıklama

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk E'nin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, Selçuk E'nin belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alındığını ve halen ifadesi alınmak üzere bekletildiğini kaydetti.

"Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz." açıklaması yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız