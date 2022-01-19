Hasta taşıyan ambulans yolda kaldı, jandarma ve köylüler seferber oldu

Batman'da, aralıksız kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sason ve Kozluk ilçelerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına köyde yaşayanlar ve jandarma ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saat yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, traktörüyle yardıma gelen vatandaşlar ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolları açmasıyla kurtarıldı. Sason ilçesinden Batman'a hasta taşıyan bir ambulans da jandarma ve vatandaşların desteğiyle yoluna devam etmesi sağlandı.