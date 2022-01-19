Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

Açıklamada, bugün 19.00 itibarıyla Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bolu Tüneli'nde ulaşımın her iki yönde kontrollü olarak sağlandığı, bölgede yoğun karın 24.00'e kadar sürmesinin beklendiği kaydedilerek, güncel şu bilgiler paylaşıldı:

"Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bingöl-Diyarbakır yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Van yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Van-Gürpınar yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Muş-Tatvan yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Muş yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Van-Ağrı Doğubayazıt yolu Tendürek geçişi 17.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır."