20 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki resmi temasları çerçevesinde, Wahat Al Karama Şehitliği'ni ve Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

- BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed'i de kabul edecek olan Şentop, Dubai Expo fuar alanında BAE, Azerbaycan ve Türkiye stantlarını ziyaret edecek.

(Abu Dabi)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret edecek.