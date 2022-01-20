Firari askerlerle yakalanan mahrem imamdan ilginç savunma: Hacamat için geldik!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Mehmet Sağlam hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan iddianame düzenlendi. Mehmet Sağlam'ın evinde yakalanan iki kişinin örgüt mensubu olmaktan yargılanan eski subaylar olduğu ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Sağlam, ikametinde yakalanan ihraç jandarma binbaşıların hacamat tedavisi için eve geldiklerini savundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sağlam'ın örgütün Jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara bölge temsilcisi" olarak faaliyet yürüten Nihat Keskin'in evinde ele geçirilen SD kartta "yönetici" pozisyonunda olduğunun tespit edildiği anlatıldı.
İddianamede, Keskin'den ele geçirilen SD kart içerisindeki programda, "katalog" ve "personel" adında dosyalar oluşturulduğu ve örgütün "sivil imamlarının" bu programla kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri ve jandarma personeli hakkında sorgulama yapabildiği belirtildi.
SD kartta sanık Sağlam'ın isminin mahrem yapılanma içerisinde "müdür" konumunda olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Sağlam'ın FETÖ'nün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.
Sağlam'ın üzerine kayıtlı ikametgah adresinde firari FETÖ mensuplarının saklandığı bilgisine yer verilen iddianamede, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığı ifade edildi.
"Hacamatçıyım" savunması