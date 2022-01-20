Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in naaşı, FETÖ'cülerin elinden alınarak, yaklaşık 100 yıl boyuncu medfun olduğu Johannesburg'daki asıl mezarına taşındı. Görevi sırasında İngilizlerce hukuksuz şekilde gözaltına alınan "Son Osmanlı"nın 11 yıl önce FETÖ'cülere ait bir cami bahçesine götürülmesi "ikinci esaret" olarak yorumlanıyordu
Mehmet Remzi Bey'in naaşının FETÖ'cülere ait bir cami bahçesine götürülmesi "ikinci esaret" olarak yorumlanıyordu.
Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, 100 yıl boyuncu metfun olduğu Johannesburg merkezindeki "asıl" mezar yerine geri defnedildi.
Birinci Dünya Savaşı'nda, dönemin Britanya İmparatorluğu'nca "diplomatik dokunulmazlık" kuralı hiçe sayılarak esir edilip, 1916'da Johannesburg'da hayatını kaybeden Osmanlı diplomatıMehmet Remzi Bey'in naaşı, FETÖ'cüler tarafından 2011'de Johannesburg'daki mezarından yasa dışı şekilde alınarak, örgüte ait bir caminin bahçesine defnedilmişti.
Mehmet Remzi Bey'in torunu Helene Remzi Bey Mayıs 2021'deki açıklamasında, dedesinin mezarını ziyaret etmek için bir örgütle muhatap olmak zorunda kaldığından şikayet etmişti.