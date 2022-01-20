Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 88,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 87,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Enflasyon kaygıları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle tahvil piyasasında ise faizlerdeki yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini görürken, Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 7 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez pozitif tarafa geçti. İspanya, Fransa ve İtalya'da da uzun vadeli tahvil faizlerinin hızlı yükselmesi dikkati çekti.

Öte yandan, dün bilançosunu açıklayan ABD'li Morgan Stanley'in net karı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Bank of America'nın net karı da yüzde 28 yükselerek 7 milyar dolara ulaştı. Beklentilerden iyi gelen banka bilançolarının ardından New York borsasında güne yükselişle başlayan endeksler, gün sonuna doğru etkisini artıran satışlarla negatife döndü. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 düşüşle günü tamamladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2'lik azalışla 95,5'ten günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı görülürken, yükselen tahvil faizleri pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Dün İngiltere ve Almanya'da açıklanan aralık ayı enflasyon verileri de son 30 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Bu gelişme sonrası İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yüksek doğal gaz fiyatlarının endişe kaynağı olduğunu ve enflasyon baskısının 2023 sonuna kadar sürebileceğini belirtirken, açıklama sonrası bankanın 3 Şubat'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine dair beklentiler güçlendi.