Adana'da eşinin saldırısına uğrayan kadın KADES ihbarıyla kurtarıldı
Adana'da boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğrayan kadını, KADES uygulaması aracılığıyla yardım istediği polisler kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 09:20
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde S.S'nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istemesi üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.
Eve kısa sürede ulaşan ekipler, kadının kocası M.S'nin kaçarak bir binaya saklandığının ifade edilmesi üzerine çevrede araştırma yaptı.
Binaların merdiven boşlukları ve bahçelerinde arama yapan polis, şüpheliyi bulamadı.
Yapılan incelemede, eve gelen şüphelinin S.S. ile tartıştığı sırada kadının erkek kardeşi O.B ile kavga ettiği ve pompalı tüfekle ateş açıldığı belirlendi.