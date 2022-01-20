MEB kar nedeniyle seçmeli ders tercih süresini uzattı
MEB kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuz koşulları gerekçe göstererek seçmeli ders tercih süresini uzattı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 10:19
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
MEB yaptığı açıklamada böyle duyurdu: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız