Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 826 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 125, Baskil ilçesinde 58, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 31, Karakoçan'da 66, Keban'da 30, Kovancılar'da 56, Palu'da 37, Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 489 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Şırnak'ta da 2 günden bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkeze bağlı 10 köy, 5 mezra, Uludere ilçesinin 6, Güçlükonak'ta 13 ve Beytüşşebap ilçesinde de 14 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede, 4 loder, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyonla 22 ekip, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta ekipler yolların açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız