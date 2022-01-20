Şehirlerarası yollardaki şarj istasyonlarının en az yüzde 75'i 'hızlı' olacak
Kamuoyu görüşüne açılacak Şarj Hizmeti Yönetmeliği taslağına göre, şarj hizmeti fiyatı haricinde araç sahibinden ilave ücret talep edilemeyecek- Şarj istasyonlarına elektrik depolama ve üretim tesisi kurulması imkanı tanınarak yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin istasyonlarda kullanılması sağlanacak
Otoyol ve şehirlerarası yollarda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarının en az yüzde 75'inin hızlı şarj ünitesi olacak, şarj hizmeti fiyatı birim enerji bedeli üzerinden alınacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği taslağını kamuoyunun görüşüne açacak.
AA muhabirinin yönetmelik taslağından derlediği bilgilere göre, elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti sunacak istasyonlardan kaliteli ve sürekli hizmet alması ve istasyonları EPDK'nin hazırladığı mobil uygulama üzerinden görebilmesi sağlanacak.
Uygulamada, hizmet veren tüm şarj istasyonlarının anlık fiyat, müsaitlik, ünite gücü ve konum gibi bilgileri yer alacak. Uygulama sayesinde elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinde veya sırasında söz konusu bilgileri görerek istasyon seçebilecek, rezervasyon yaptırabilecek.