Üreticilere zirai don sebebiyle geçen yıl 989 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, geçen yıl tarım sigortaları çerçevesinde 300 bin ihbar ile bitkisel ürün sigortası branşının ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bitkisel ürün sigortalarında, üreticilere don sebepli hasarlar için 989 milyon lira, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon lira ve fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon lira ödeme yapıldı." dedi.

Günal, AA muhabirine, iklimsel değişikliklerin tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi nedenlerin gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracağını tahmin ettiklerinin altını çizen Günal, "Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre, küresel sıcaklık, 2030'a kadar 1,5 derece artacak. 1,5 derecelik ısınmada bile 'tarihsel kayıtlarda benzeri olmayan' bazı aşırı iklim olayları artan bir şekilde meydana gelecek. Bu konu ile ilgili herhangi bir önlem alınmaması halinde ise sıcaklık artışının yüzyılın sonunda 6 dereceyi bulacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Günal, sigortanın, tarımdaki risklerin yönetilmesi, zararların azaltılması için önemli bir kalkan olduğunu vurguladı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, Türkiye genelinde geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin ihbar alındığını belirten Günal, "Geçen yıl tarım sigortaları çerçevesinde 300 bin adet ihbar ile bitkisel ürün sigortası branşı ilk sırada yer aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayat sigortaları branşları ise toplamda 240 bin ile bitkisel ürün sigortasını takip etti. Bitkisel ürün sigortasındaki ihbarlarda, don, dolu ve fırtına gibi sebepler ilk sırada yer aldı. Bitkisel ürün sigortalarında sigortalı üreticilere, don sebepli hasarlar için 989 milyon lira, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon lira ve fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon lira ödeme yapıldı." diye konuştu. - "Üreticilerimize tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" Günal, Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 2022 yılına özel olarak devlet destek oranının yüzde 60'tan yüzde 70'e, eşik verim oranının ise yüzde 70'ten yüzde 80'e yükseltildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarını, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasındaki dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışında kalan riskler, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı olarak köy genelinde doğrudan meydana gelen verim kayıplarına karşı teminat altına alabiliyor. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı da isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabiliyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 300 kilogram üretim miktarı olan, 984 lira sigorta bedeli olan buğday ürünü için üreticinin 1 dekar alanda ödeyeceği tutar sadece 26 lira. Üreticilerimize vakit kaybetmeden tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum." Öte yandan Günal, 2021 yılında TARSİM Sistemi çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında yaklaşık 2,5 milyon poliçe üretildiğini ve 124 milyar liralık tarımsal varlığın sigortalandığına işaret ederek, çeşitli nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2,4 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldığını anımsattı. Günal, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında üreticilere 215 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını kaydetti. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız