Omicron, çocuklardaki Kovid-19 vakalarını da artırdı

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış görüldüğünü belirterek, "Yatan hastalarımızın çoğunluğu altta farklı hastalıkları da bulunan çocuklar. Sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz." dedi.

Çiftçi, dünyayla birlikte Türkiye'de de baskın hale gelen Kovid-19'un Omicron varyantının çocuklardaki etkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Omicron'un etkisiyle günlük vaka sayılarının 70 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Çiftçi, çocuklardaki Kovid-19 vakalarında da buna paralel artış görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Çiftçi, "Hastanemize başvuran ve hastaneye yatan çocuk Kovid-19 vaka sayısında ciddi artış oldu. Yakın bir dönemde Kovid-19 yataklarımızın tamamı boşalmıştı. Bütün hastalarımızı taburcu etmiştik ve yeni Kovid-19 vakası hastaneye yatmıyordu. Fakat Omicron'un ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördük. Şu an hastanemizde Kovid-19'a ayrılan bütün yataklarımız dolu durumda." diye konuştu.

- "Ağır etkilenen çocuklar da var"

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların büyük bölümünde altta yatan farklı hastalıklar bulunduğuna dikkati çeken Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 genel olarak erişkinlere göre çocuklarda daha hafif seyrediyor ama ağır etkilenen çocuklar da var. Örneğin karaciğer, kalp, böbrek gibi organların transplantasyonu (nakli), kemik iliği nakli yapılan, bağışıklık sisteminde sorun olan, kronik kalp hastalığı olan çocuklar var. Altta yatan farklı bir hastalığı olan çocuklar Kovid-19'a yakalandıklarında hastaneye yatmak durumunda kalabiliyor. Yatan hastalarımız da çoğunlukla böyle. Altta yatan bir hastalığı olmayan, sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz. Hastalık, genel olarak Delta varyantına göre daha iyi seyrediyor. Sağlıklı olup da hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan bir çocuğumuz yok."

Prof. Dr. Çiftçi, Kovid-19 geçiren çocuklarda nadiren Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) görülebildiğine işaret ederek, "Kovid-19'u belirtili veya belirtisiz geçiren çocukların bir kısmında iyileştikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu dediğimiz hastalık gelişebiliyor. Bu hastalıkta en çok gördüğümüz, vücutta döküntüler, gözlerde kızarıklık, dudaklarda çatlama, soyulma gibi deri ve mukoza belirtileri oluyor." ifadesini kullandı.

- Zamanında tedavi edilmesi hayati önem taşıyor