FETÖ'nün 'Semra abla'sına dava açıldı

İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, sanık Semra Köse hakkında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Sanığın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği" suçlarından yargılaması süren eşi eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse adına kayıtlı telefon numarasını kendisinin kullandığı ifade edilen iddianamede, incelemeler sonucunda Köse'nin "papatya11" kullanıcı adıyla şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı bildirildi.

İddianamede, sanığın uygulama içinde "semkose", "Semra abla", "Selma yenge", "Semra" ve "skose" olarak diğer kullanıcılar tarafından kaydedildiği, bir başka soruşturma şüphelisinin de itirafçı ifadesinde ByLock üzerinden görüştüğü isimler arasında Semra Köse'nin adını da verdiği bilgisi paylaşıldı.

Sanığın yurt içi otel kayıtları incelendiğinde, hakkında FETÖ'den işlem yapılan bazı kişilerle Afyon Korel Termal Tatil Otel'de 12 Aralık 2013'te giriş ve 17 Aralık 2013'te çıkış, yine 28 Ocak 2013'te giriş ve 31 Ocak 2013'te çıkış yaptığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Köse'nin örgütsel toplantı amacıyla konakladığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Semra Köse'nin 4 Aralık 2012 ve 11 Aralık 2012 arasında hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerle yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu ve sanığın örgütsel yurt dışı gezi ve toplantı faaliyetlerine iştirak ettiğinin anlaşıldığı anlatıldı.

Ayrıca iddianamede, hakkındaki araştırmalar ve aramalara karşın bir süre ulaşılamayan sanığın daha sonra 24 Ağustos 2021'de Ümraniye'de yakalandığı, ifadesinde ByLock programını kendisinin kullanmadığını, eski İstanbul TEM Şube Müdürü olan eşinin yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunduğunu, bu kapsamda ByLock tespitlerinin de yine kocasının dosyasında da olduğunu, eşinin ceza aldığını ve bunun kesinleştiğini anlatarak, FETÖ üyesi olmadığını beyan edip suçlamaları reddettiği aktarıldı.

İddianamede, 7 Haziran 2018'den itibaren firari olarak aranan sanığın, örgüt hiyerarşisi doğrultusunda hareket etmeyi sürdürdüğü, örgüt ve faaliyetlerine dair herhangi bir bilgi vermekten kaçındığının anlaşıldığı vurgulanarak, "FETÖ mensuplarının sıklıkla örgüt içi evlilik yaptıkları ve örgüt içerisinde sorumlu abi/abla pozisyonundaki kişilerin sıklıkla bir araya getirilerek evlendirildikleri yönündeki tespitler doğrultusunda, Semra Köse'nin eşinin de yine örgüt içerisinde aktif rol aldığı, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt ile aralarında organik bağın kurulduğu" belirtildi.