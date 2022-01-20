FETÖ'nün 'Semra abla'sına dava açıldı
Terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse'nin de ByLock kullanıcısı olduğu, diğerleri tarafından "Semra abla", "Selma yenge" olarak kaydedildiği belirlendi. 2018'den beri firari olarak aranan ve geçen ağustos ayında yakalanan Semra Köse hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi
İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, sanık Semra Köse hakkında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.
Sanığın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği" suçlarından yargılaması süren eşi eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse adına kayıtlı telefon numarasını kendisinin kullandığı ifade edilen iddianamede, incelemeler sonucunda Köse'nin "papatya11" kullanıcı adıyla şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı bildirildi.
İddianamede, sanığın uygulama içinde "semkose", "Semra abla", "Selma yenge", "Semra" ve "skose" olarak diğer kullanıcılar tarafından kaydedildiği, bir başka soruşturma şüphelisinin de itirafçı ifadesinde ByLock üzerinden görüştüğü isimler arasında Semra Köse'nin adını da verdiği bilgisi paylaşıldı.