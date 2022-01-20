Ağrı'da üç öğretmen dondurucu soğukta sokak hayvanlarının yardımına koşuyor
Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı'nın Tutak ilçesinde görevli üç öğretmen, hayırseverlerin desteğiyle aldıkları mamaları sabah ve gece ayazında sokak hayvanlarına ulaştırıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 11:30
Ağrı'nın Tutak ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen cadde ve sokaklarda dolaşan gönüllü üç öğretmen, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çabalıyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede görevli öğretmenler Mehmet Günay Eser, Cengiz Kara ile Mehmet Sancak, sokak hayvanlarının çetin kış koşullarından etkilenmemesi için gönüllü çalışma başlattı.
Özellikle sabah ve gece ayazında caddelere çıkan gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin de desteğiyle aldıkları mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Gönüllü öğretmenler, elleriyle besledikleri sokak hayvanlarını, zaman zaman kucaklarına da alarak şefkat gösteriyor.