Abdurrahman Dilipak: Bu işi böyle yönetemezsiniz!
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak köşesinde, gıda ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirileceği iddialarına sert tepki gösterdi.
Abdurrahman Dilipak, 'Ben yaptım oldu' mantığı ile olmaz! Piyasaya müdahale edemezsiniz. Göreviniz piyasaya müdahale edenleri engellemektir" dedi.
Gıda ürünlerinin ihracatına sınırlama getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını duyduğunu belirten Dilipak, "Bilgi veren, "çalışmalar başladı" diyor. Bakın bu işi böyle yönetemezsiniz. Kaş yapalım derken göz çıkarırsınız. Bir şeyi düzelteyim derken başka bir şeyi bozarsanız, domino etkisi ile 3 adım sonra her şeyi birbirine karıştırır ve ipin ucunu bırakırsınız. Kolay çözümler, bazen karmaşık sorunların kaynağı olabilir" diye yazdı.
"SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTİYOR OLAMAZ MI?"
Dilipak yazısında, "İçeride gıda sıkıntısı olmasın diye "iyi niyet" ile bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bazen iyi niyetli biri kötü niyetli birinden daha fazla zarar verebilir, korumaya çalıştığı değere. Onun için denmiştir ki, "Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir". Ve birileri kulağa hoş gelen çözüm önerilerini kulaklarınıza fısıldayarak aslında sizi zor durumda bırakmak istiyor olamaz mı?" ifadelerine yer verdi.