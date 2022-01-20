Altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
Çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını 5.353 liradan satılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 11:44
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 yükselişle 795,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 atışla 799,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.353 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık yükselişin ardından bugün 1.840 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.