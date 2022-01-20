YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere yeni doktor üyesi; eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak için düzenleme hazırladı.

YÖK Genel Kurulu, ayrıca meslek yüksekokullarının belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getiriyor. Böylece üniversite ve sanayi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve teori ile pratik arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik", 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anılan düzenlemenin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." hükmüyle yükseköğretim kurumlarında, "2/3 unvan kuralı" uygulamaya geçirildi.