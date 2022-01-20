Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitede görevden alınan dekanların yerine görevlendirmelerin en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. İnci, üniversitede 3 dekanın görevden alınmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir.

Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir."